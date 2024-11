S.A. 23 luglio 2022 Argea, 60 assunzioni in arrivo I 2.454,123,96 di euro a regime destinati ad ARGEA sono l’avanzo della quota attualmente disponibile di capacità assunzionale teorica regionale



CAGLIARI - Circa 60 nuove assunzioni presto in arrivo per ARGEA, grazie al recupero di 2,5 milioni di euro dal Piano per il Fabbisogno del personale destinato alle Agenzie regionali. Lo stabilisce una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi su proposta dell’Assessore del Personale, Affari Generali e Riforma della Regione, Valeria Satta.



I 2.454,123,96 di euro a regime destinati ad ARGEA sono l’avanzo della quota attualmente disponibile di capacità assunzionale teorica regionale, come previsto dal Piano triennale per il fabbisogno di personale 2022-2024. Circa un milione in più rispetto alla delibera precedente che avrebbe consentito ad ARGEA l’assunzione di circa 35 unità e che và dunque quasi a raddoppiare la misura.