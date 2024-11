S.A. 25 luglio 2022 Inaugurata Fiera artigianato di Mogoro Sabato sera a Mogoro è stata inaugurata la 61esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna che chiuderà i battenti a settembre



MOGORO - Con il taglio del nastro da parte delle madrine di quest’anno, le ceramiste Cristina e Stefania Ariu, si è ufficialmente aperta, sabato sera a Mogoro, la 61esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna che chiuderà i battenti a settembre. Alla presenza delle istituzioni del territorio, della vicepresidente della Giunta regionale, Alessandra Zedda, del presidente dell’Unione dei Comuni, Giorgio Scano, il sindaco Donato Cau. Prima del taglio del nastro, c’è stato spazio anche per una esibizione del Gruppo Folk ‘Su Sticcau’ di Mogoro.



Con commozione, Stefania e Cristina Ariu, ceramiste mogoresi Doc, premiate come Donne Sarde 2022, hanno raccontato il rapporto che da sempre le lega alla Fiera di Mogoro. «Fin da bambine, aspettavamo fine luglio, quel taglio del nastro che poi avrebbe aperto un mondo di magia pura, di bellezza. Con gli anni abbiamo capito che dietro quel mondo c’era il lavoro di tante persone e ora sappiamo bene che quella magia la creiamo ogni giorno, nelle nostre botteghe. Come tutti gli artigiani, siamo prestigiatori e cantastorie allo stesso tempo – hanno detto le madrine della 61esima Fiera -, ma i mogoresi hanno qualcosa in più, il gusto del bello, che ci accompagna dalla nascita»