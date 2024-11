Cor 26 luglio 2022 Musica & Natura con i Tanakn e Gms Quartet Continuano gli appuntamenti in musica nella basilica di San Gavino e presso le Tenute Li Lioni a Porto Torres, inseriti nella cartellone della XVII stagione concertistica “Musica & Natura”



PORTO TORRES - Continuano gli appuntamenti in musica nella basilica di San Gavino e presso le Tenute Li Lioni a Porto Torres, inseriti nella cartellone della XVII stagione concertistica “Musica & Natura”, organizzato dall’associazione Musicando Insieme. Stasera è il turno dei “Tanakh-Musica e canti dei popoli Sefarditi”, che si esibiranno alle 21.30 nel sagrato della chiesa millenaria. Il gruppo è formato da Manuel Virtù (liuto), direttore dell’Accademia musicale Osa di Pescara, Serena Lanzalonga (voce) che vanta la collaborazione come corista dei Rolling Stones e Antonio Marrone (contrabbasso) con all’attivo centinaia di palchi, collaborazioni e masterclass nell’ambito jazz e fusion. L’ensemble, sarà protagonista di un secondo concerto, in programma venerdì alle 21, presso il chiostro di San Francesco ad Alghero.



Il concerto è un viaggio culturale che racconta una storia affascinante, una musica misconosciuto, gli strumenti e le loro origini, tra aneddoti e curiosità. Giovedì 28 alle 22 sarà la volta dei Gms Quartet con il sassofonista e tenore di talento Marco Maiore, Salvatore Moraccini al trombone, Gianni Gadau al basso e Alessandro Canu alla batteria, un concerto aperitivo con i brani più popolari presso lo splendido giardino delle tenute Li Lioni. Il gruppo musicale gMc Quartet nasce nel 2014, con l’intento di proporre un repertorio tratto dai classici della musica jazz a cui si aggiungono vari brani di composizioni originali scritti appositamente per questa formazione. Il progetto prevede una prima parte di ascolto, ed una seconda parte dedicata alla proiezioni di un film muto ”One Week” di Buster Keaton, con musiche originali eseguite dal vivo scritte appositamente per quelle scene.