Cor 26 luglio 2022 La Catalana Baseball in serie A Un mix di esperienza e giovani talenti algheresi che ha saputo soffrire nei momenti difficili della stagione e capitalizzare al meglio tutto ciò che il campo, gara dopo gara, gli ha concesso



ALGHERO - All’esito delle gare contro Milano 1946 disputate nell’ultimo week end, capolinea del campionato regolare 2022, la ASD Catalana Baseball e Softball Alghero si è classificata al terzo posto assoluto in classifica del girone nord di serie B Baseball staccando il biglietto per i play off della serie A, massima competizione a livello nazionale. Un traguardo mai raggiunto dalla compagine algherese in quasi cinquant'anni di storia, che ha dell’incredibile se si confrontano blasone, successi e mezzi delle avversarie incontrate nel corso di questi quattro mesi di campionato.



Un’avventura affrontata senza alcun timore reverenziale che ha visto la squadra catalana lottare su ogni lancio, inning per inning per ritagliarsi un posto tra le squadre di élite della serie B 2022. A partire dal girone di andata i ragazzi allenati dal manager cubano Erlys Garrido Talavera hanno dimostrato di possedere una buona unità di squadra combinata a delle individualità di indiscusso profilo tecnico. All’inizio della stagione il valore aggiunto per le prime vittorie sono state le prestazioni del monte di lancio, guidato dal leader di vittorie della squadra (9) Yovany D’amico, dall’esperienza di Antonio Contini e Leonardo D’amico e dall’entusiasmo dei giovani pitcher Nicola Zidda, Eliezer D’Amico e Fabio Langella. Quando nel girone di ritorno oltre al monte di lancio hanno iniziato a funzionare anche l’attacco e la difesa, la squadra ha dato il colpo di reni decisivo per l’arrivo al terzo posto, collezionando nella seconda tornata un record di nove vittorie che ha messo in ghiaccio il risultato finale. L’attacco algherese ha dato prova gara dopo gara di organizzazione e acume tattico, riuscendo a segnare punti in tanti modi diversi, sia con la sua parte centrale grazie a battitori di potenza come Giovanni Di Turi, Marco Cugia e Andres Chacon, che con i suoi attaccanti più prolifici Eliezer D’amico, Ivan Adelmi, Alessio Columbu, George Greene, Antonio Contini, Matteo Puggioni, Pietropaolo Cadoni, Junior Cabrera e Ruben Mannazzu. Un mix di esperienza e giovani talenti algheresi che ha saputo soffrire nei momenti difficili della stagione e capitalizzare al meglio tutto ciò che il campo, gara dopo gara, gli ha concesso.



Esprimo a nome di tutta la società la soddisfazione per l’impresa dei ragazzi che rappresenta qualcosa di incredibile, dopo anni complicatissimi per noi mi fa ben sperare per il futuro e pensare che un movimento ancora esista se una società come la nostra, da Alghero, Sardegna, ai confini di tutto, può scalare la vetta di un campionato nazionale di Baseball; fino a qualche anno fa sembrava una cosa impossibile, ora chiediamo un aiuto alla città affinché questa non rimanga un’impresa replicabile tra altri cinquant’anni. L’appuntamento con la competizione per la serie A per i ragazzi algheresi è fissato per l’ultimo week end di agosto, occasione che la fanbase del batti e corri isolano onorerà al meglio, cercando di scrivere una nuova pagina di storia in questa estate 2022, che rimarrà impressa a fuoco nei ricordi di tutti gli appassionati.