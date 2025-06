S.A. 19:33 40° Ittiri Folk Festa a luglio Ittiri Folk Festa compie 40 anni. Ittiri Folk Festa avrà un´anteprima ad Alghero il 17 luglio e una chiusura a Sassari il 22 luglio, mentre dal 18 al 21 sarà naturalmente Ittiri a ospitare i tanti eventi in programma



ITTIRI - Il 2025 è un anno significativo per il festival internazionale del folklore: Ittiri Folk Festa compie 40 anni. Un viaggio intenso e continuo che ha favorito lo scambio culturale con le nazioni dei Cinque Continenti e si è arricchito gradualmente di tanti eventi. E per sottolinearlo la grafica (che cambia ogni anno a seconda del tema) richiama il tema del viaggio, delle tante vie percorse nei due sensi: i gruppi ospiti arrivati in Sardegna e l'associazione Ittiri Cannedu, organizzatrice di Ittiri Folk Festa, che ha fatto da testimonial delle tradizioni in diversi appuntamenti sia nazionali sia internazionali.



A suggellare il 40° anno di attività l'ingresso nel CIOFF, acronimo di "Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels", una organizzazione internazionale culturale non governativa in relazioni formali con l'Unesco. Ittiri Folk Festa avrà un'anteprima ad Alghero il 17 luglio e una chiusura a Sassari il 22 luglio, mentre dal 18 al 21 sarà naturalmente Ittiri a ospitare i tanti eventi in programma: “Sonos de Ballu”, le serate con i gruppi stranieri e sardi, la Messa dei Popoli, la Gran Parata con tutti i gruppi della domenica e le mostre culturali e artistiche.