Sagra Carciofo con il live dei Tazenda

URI - Venerdì 5 e sabato 6 agosto ritorna a Uri la grande festa dedicata al carciofo. La dodicesima Sagra Estiva è organizzata come ogni anno dalla Pro Loco, sostenuta dal Comune di Uri, la regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu. L’organizzazione ultratrentennale ha studiato un ricco programma che spazia dalla musica all’enogastronomia passando per la storia del paese. La Sagra 2022 vedrà rinnovare il gemellaggio stretto nel 2018 con le comunità di Trzebnica (Polonia) e del Comune di A Baña (Spagna). Le delegazioni arriveranno il giovedì sera per assistere ai due giorni di festeggiamenti e riprendere i contatti in questo post pandemia da ricostruire.



Durante le due serate la ProLoco proporrà diversi piatti a base di carciofo. I menù completi a 15 euro offriranno venerdì 5 agosto in piazza della Libertà: lasagne carciofi e purpuzza, agnello con carciofi e patate, dolce tipico, pane, acqua e vino. Sabato 6 la cena sarà in piazza Alisa, il menù completo sarà a base di: ravioli con carciofi e purpuzza, porchetta al profumo di mirto con carciofi in verde, dolce tipico, pane, acqua e vino. Non mancherà lo street food e la bancarelle delle seadas di Andarinos di Usini. I Tazenda chiuderanno la due giorni di manifestazioni. Il gruppo, con Nicola Nite alla voce, Gigi Camedda piano e voce, Gino Marielli chitarra e voce, arriverà a Uri con il suo #TourAntìstasis2022. Tantissime le persone attese per il live della band sarda che era previsto per la Sagra 2020 e rimandato a causa della pandemia. L’incontro tematico di venerdì 5 alle ore 17 racconterà l’importanza della coltura locale e di come la salvaguardia delle DOP garantisca le coltivazioni regionali.



“Carciofo, Moringa Oleifera e Grano duro sardo: alimentazione e salute”, questo il titolo del convegno che si terrà nella sala della Biblioteca comunale e che presenterà anche la nuova coltura di recente impianto nelle campagne uresi: la Moringa Oleifera. I cori di musica tradizionale e la fisarmonica Giuseppe Cubeddu animeranno il venerdì sera dalle 19.30. Sul palco saliranno i gruppi folk: Santa Rughe di Uri, Accademia tradizioni popolari Tempio, Su Carrazu Ghilarza. La giornata del sabato prenderà il via con la manifestazione podistica alle 17.30 e il laboratorio di degustazione gratuita del formaggio a Casa Diaz. I bambini godranno dell’intrattenimento dei "Tricirco" che venerdì e sabato dalle 19 alle 22 faranno divertire i piccoli con giochi e attività e distribuiranno pop-corn e zucchero filato. Spazio alla storia e alla cultura con il percorso “Centro %” inaugurato lo scorso anno per valorizzare le bellezze del centro storico e guidare i visitatori alla scoperta di un percorso museale a cielo aperto. La due giorni dedicata al carciofo e alla comunità urese si concluderà con la musica live di Elena Ciccu dalle 20 e dalle 22.30 in piazza della Libertà con i Tazenda.