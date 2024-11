S.A. 29 luglio 2022 Venere in pelliccia al teatro di Alghero Un riadattamento, quello presentato in anteprima dal Teatro d’Inverno, realizzato da Giuseppe Ligios che ne cura la regia a quattro mani insieme ad Aaron Gonzalez. Appuntamento sabato 30 luglio



ALGHERO - È con “Venere in pelliccia” il quarto ed ultimo appuntamento con la terza edizione di Teatri di Prima Necessità, rassegna che la Compagnia Teatro d'Inverno propone nel Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero. Sabato 30 luglio alle ore 21 in scena la pièce teatrale ispirata all’omonimo romanzo di Leopold von Sacher- Masoch e alla sceneggiatura “Venus in fur” realizzata da David Ives per la versione cinematografica di Roman Polanski.



Un riadattamento, quello presentato in anteprima dal Teatro d’Inverno, realizzato da Giuseppe Ligios che ne cura la regia a quattro mani insieme ad Aaron Gonzalez. Interpreti sulla scena sono gli attori Antonello Foddis e lo stesso Giuseppe Ligios, che nella trasposizione al maschile della pièce mettono l’accento sulla forza dei personaggi, capaci di superare qualsiasi categoria di genere, e restituendo intatta la bellezza e la complessità del testo sempre in bilico tra seduzione e dominazione, perbenismo borghese ed erotismo sopito.



Completano il lavoro i costumi realizzati dallo stilista Manuel Casati e il disegno luci ideato dal light designer Tony Grandi. La rassegna Teatri di prima necessità è realizzata con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, il sostegno economico della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, ed inserita nell’ambito della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo estivi #Algheroexperience un anno così..., ed il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.