S.A. 1 agosto 2022 Poste: orari uffici ad agosto Anche ad agosto Poste Italiane garantirà una sostanziale continuità operativa in tutti gli uffici postali di Alghero. Ora e sedi



ALGHERO - Anche ad agosto Poste Italiane garantirà una sostanziale continuità operativa in tutti gli uffici postali di Alghero. In particolare, la sede di Alghero Centro (via Carducci) resterà regolarmente aperta con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) per l’intero mese e, a disposizione dei residenti e dei turisti, con orario sino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35), saranno operative per tutto il periodo anche le sedi di Alghero 1(via Carrabuffas) e Alghero 2 (via Enrico Costa) con l’eccezione, esclusivamente per quest’ultimo ufficio, delle seguenti cinque giornate: 6, 13, 16, 17 e 27 agosto. Aperto con i consueti orari per tutto il mese di agosto anche l’ufficio postale di Fertilia.