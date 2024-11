Cor 2 agosto 2022 Il libro di Marco Balbina a Villa Mosca Mercoledì 3 agosto alle ore 20.30 nella consueta cornice del bel giardino di Villa Mosca Charming House (via Gramsci, 17) sarà presentato l´ultimo libro di Marco Balbina, "La celle di Bernard" Ctl editore. Dialogherà con l´autore Maria Antonietta Izza. Leggerà prose e poesie Francesca Iurato



ALGHERO - Proseguono le iniziative della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero in collaborazione con CCN Al centro storico, Ass. Alghenegra, Ristorante Movida. Mercoledì 3 agosto alle ore 20.30 nella consueta cornice del bel giardino di Villa Mosca Charming House (via Gramsci, 17) sarà presentato l'ultimo libro di Marco Balbina, "La celle di Bernard" Ctl editore. Dialogherà con l'autore Maria Antonietta Izza. Leggerà prose e poesie Francesca Iurato.



La poesia è espressione interiore di un singolo uomo divenuta universale. Le sue matrici profonde sono l'insoddisfazione, il mistero e la morte, che precipita la vita nel nulla. Suo tramite è il poeta, che entra nella poesia come individuo (neofita) ed esce come persona (iniziato), subendo un vero passaggio di stato, un'autentica trasformazione materica.



Mentre l'individuo è bios, membro di una specie, animale o vegetale, e personifica l'essere vivente, cioè la vita nelle sue qualità primordiali di nascita, crescita, riproduzione, vecchiaia e morte, la persona è esistenza, cioè sradicamento, è dolore e gioia, ambizione e desiderio, volontà e noia, odio e amore, e per quanto possa tentare di fare, essa mai può decidere di non esistere, anche quando "sceglie" di negare se stessa, supremo atto di libertà esistenziale che sopprime l'individuo.