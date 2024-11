S.A. 3 agosto 2022 Riqualificazione città sarde: in arrivo 24 mln 600.000 per città metropolitane; 500.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti; 400.000 per comuni con popolazione da 10.000 e fino a 29.999 abitanti; 300.000 per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti



ALGHERO - Con l’approvazione del bando da parte della Giunta regionale prenderà avvio a breve il programma di interventi di interesse regionale e locale finalizzato alla riqualificazione dei centri urbani per i quali la Regione ha messo a disposizione complessivamente 24.750.000 euro. È stata approvata su proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, la delibera che oltre a ripartire le risorse fissa i criteri delle opere di competenza dei Comuni e delle Città metropolitane e quelli da rispettare per la presentazione delle domande.



Per garantire una efficace distribuzione delle risorse il finanziamento massimo concedibile dovrà rispettare quattro soglie di importo: 600.000 per città metropolitane; 500.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti; 400.000 per comuni con popolazione da 10.000 e fino a 29.999 abitanti; 300.000 per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.



Per quanto riguarda i criteri relativi alla formazione e lo scorrimento della graduatoria, l’assessore Salaris ha proposto di valutare l’impegno di Comuni e Città metropolitane a pubblicare il bando di gara entro tempistiche brevi; il livello progettuale; l’ammontare del cofinanziamento a carico del soggetto proponente e l’inserimento dell’opera nell’elenco anagrafe delle opere incompiute. Le opere oggetto di finanziamento dovranno essere destinate alla realizzazione di un intero progetto o di un intervento funzionale.