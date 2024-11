Cor 7 agosto 2022 Anfiteatro a Maria Pia intitolato a Ivan Graziani Alghero dedica ufficialmente al grande artista lo spazio rinnovato dei concerti nell´area esterna del Palazzo dei Congressi. La moglie di Ivan, Anna, non ha trattenuto la commozione nel vedere campeggiare a caratteri cubitali la targa. Immagini



ALGHERO - Alghero dedica ufficialmente al grande artista lo spazio rinnovato dei concerti nell'area esterna del Palazzo dei Congressi. La moglie di Ivan, Anna, non ha trattenuto la commozione nel vedere campeggiare a caratteri cubitali la targa che oggi abbiamo scoperto nella cerimonia che ha ricordato la sua vita artistica e soprattutto la parte algherese di Ivan, quella che aveva cucita addosso per via della madre Pinuccia e per via del tanto tempo passato nella nostra città, che amava smisuratamente. Col sindaco mario Conoci, presenti il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e il consigliere regionale Marco Tedde, assessori e consiglieri, tanti amici di Ivan che hanno sostenuto con forza l'iniziativa.