Cor 9 agosto 2022 Addio a Peppino Masala, pilastro del volontariato Queste le parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci. Masala, fondatore e Presidente del Polisoccorso Alghero dal 1995, non ha mai smesso di svolgere un instancabile azione di volontariato, con modestia e riservatezza



ALGHERO - Ci lascia Peppino Masala, un pilastro del volontariato di Alghero. Fondatore e Presidente del Polisoccorso Alghero dal 1995, non ha mai smesso di svolgere un instancabile azione di volontariato, con modestia e riservatezza. Con la sua squadra di volontari ha contribuito a fronteggiare il terribile momento di pandemia che ci ha colpito, aprendo i suoi spazi e mettendosi al servizio dei più bisognosi. Anche recentemente non ha fatto mancare il suo apporto, collaborando costantemente nell’offrire i servizi presso la "spiaggia facile" dedicata a tutti. Una grossa perdita per tutta la comunità. Ai familiari e a tutta la squadra del Polisoccorso vanno, a nome mio e di tutta l’Amministrazione le più sentite condoglianze.