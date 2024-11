Cor 11 agosto 2022 Porticciolo, ricorso ancora bocciato Bocciata la richiesta di sospensiva del provvedimento con cui il Comune di Alghero ha autorizzato il posizionamento di chiosco con servizi balneari nella cala del Porticciolo. Nuova mazzata per le numerose associazioni e i partiti che da anni chiedono che non venga posizionato lo stabilimento



ALGHERO - Arriva il nuovo pronunciamento del Tar Sardegna, che con l’ordinanza Sez. II, 11 agosto 2022, n. 210, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento unico SUAP n. 295 del 12 aprile 2022, con cui il Comune di Alghero ha autorizzato il posizionamento di chiosco con servizi balneari nella cala del Porticciolo, atto impugnato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa, col sostegno del Comitato Punta Giglio Libera, ANS Assemblea Natzionale Sarda, ASCE, Caminera Noa, Comitato Parco Agronaturalistico Nurra e Nord-Ovest Sardegna, Corona de Logu, Earth Gardners, Italia Nostra Sardegna, Legambiente Alghero, Liberu, LIPU Sardegna, Movimento 5 Stelle Alghero, Respublica, Sa Domo de Totus, Sardegna Possibile e Sardenya i Llibertat.



«Il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi in punto di fondatezza». Così il Tar, secondo cui «la sospensione dell’efficacia del provvedimento non consentirebbe di ovviare all’eventuale pregiudizio, posta anche la risalenza nel tempo di una situazione di fatto e di diritto coincidente con quella attuale». Durissimo il primo commento dei titolari della concessione che parlano di «nuova figuraccia» e puntano il dito contro la consigliera comunale Maria Antonietta Alivesi (M5S e portacolori del GriG): «la persona che per 11 anni ha perpetrato queste accuse infondate e deliranti dovrebbe accettare la sconfitta e chiedere scusa, soprattutto per lo sperpero di denaro causato in primis a noi, ai cittadini e anche al Grig che ha sprecato il suo 5Xmille per una causa inutile e voluta a gran forza solo per ragioni personali».



Di differente avviso l'associazione ambientalista che parla di «scarna motivazione alla base del pronunciamento», per di più «non condivisibile». «Grig - si legge in una nota diramata in queste ore -che valuterà insieme al proprio Legale e ai tanti associazioni e comitati che han sostenuto l’azione legale l’ulteriore percorso per la difesa e la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici della caletta del Porticciolo».