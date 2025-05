Cor 12:42 Spiagge a misura di bambino, 24 sono in Sardegna Le Bandiere Verdi vengono assegnate dal 2008 grazie a un’iniziativa del pediatra e docente universitario Italo Farnetani con l’obiettivo di indirizzare le famiglie verso le località più adatte ai più piccoli



ALGHERO - Delle 158 bandiere assegnate in tutta Italia 24 sono in Sardegna. La Cinta di San Teodoro è stata la pioniera nel 2008, 'anno dopo l'assegnazione al litorale urbano e periurbano di Alghero. A misura di bambino dal 2010 Bari Sardo, Marina di Orosei, Berchida, Bidderosa, Cala Domestica, Capo Coda Cavallo, 4 spiagge dell'Isola di San Pietro (La Caletta, Punta Nera, Girin, Guidi), 2 del Sinis (Is Arutas e Mari Ermi). Nel 2012 hanno ottenuto la Bandiera Verde le spiagge di Ampurias a Castelsardo, Punta Tegge e Spalmatore nell'arcipelago de La Maddalena, il Poetto di Cagliari e il Poetto di Quartu, Santa Teresa Gallura. Nel 2015 è la volta di Torre Grande e Santa Giusta, entrambe nell'Oristanese, un anno dopo entrano nell'elenco delle spiagge apprezzate dei pediatri i lidi ogliastrini di Orrì e Cea a Tortolì. Le Bandiere Verdi vengono assegnate dal 2008 grazie a un’iniziativa del pediatra e docente universitario Italo Farnetani con l’obiettivo di indirizzare le famiglie verso le località più adatte ai più piccoli.