Cor 12:00 G20 Spiagge, Alghero davvero protagonista L´ex assessore al Turismo della Riviera del Corallo, Alessandro Cocco, parla di bel momento per la città, arrivato grazie alla lungimirante scelta fatta dalla precedente amministrazione comunale grazie a tre anni di lavoro







Da oggi la città di Alghero ospita il Summit G20s, il network delle principali destinazioni balneari italiane con oltre un milione di presenze turistiche all’anno. «Un traguardo che arriva al termine di un percorso iniziato con l’adesione fortemente voluta da Marco Di Gangi e proseguito, durante il mio incarico di assessore, con tre anni di lavoro nei summit nazionali, nella cabina di regia e con la candidatura di Alghero presentata al G20s di Caorle nel 2024» sottolinea l'ex assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco (FdI).



«Oggi è un bel momento per Alghero e voglio ringraziare pubblicamente l’assessore al turismo Ornella Piras che, con grande onestà intellettuale, ha riconosciuto la lungimiranza della scelta fatta dalla precedente amministrazione e ha scelto di portarne avanti il percorso. Il lavoro delle istituzioni non è cosa propria, ma una staffetta in cui ciascuno deve fare la sua parte con rispetto e serietà. È così che si costruiscono risultati duraturi, quelli che restano al di là delle stagioni politiche». ALGHERO - Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste si riuniscono per dibattere di futuro e nuove opportunità [ PROGRAMMA Da oggi la città di Alghero ospita il Summit, il network delle principali destinazioni balneari italiane con oltre un milione di presenze turistiche all’anno. «Un traguardo che arriva al termine di un percorso iniziato con l’adesione fortemente voluta da Marco Di Gangi e proseguito, durante il mio incarico di assessore, con tre anni di lavoro nei summit nazionali, nella cabina di regia e con la candidatura di Alghero presentata al G20s di Caorle nel 2024» sottolinea l'ex assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco ().«Oggi è un bel momento per Alghero e voglio ringraziare pubblicamente l’assessore al turismo Ornella Piras che, con grande onestà intellettuale, ha riconosciuto la lungimiranza della scelta fatta dalla precedente amministrazione e ha scelto di portarne avanti il percorso. Il lavoro delle istituzioni non è cosa propria, ma una staffetta in cui ciascuno deve fare la sua parte con rispetto e serietà. È così che si costruiscono risultati duraturi, quelli che restano al di là delle stagioni politiche».