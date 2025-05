Cor 12:40 A-Mare, sequestro al Calabona Ancora problemi per lo stabilimento sulla scogliera del Calabona ad Alghero, da pochi giorni in fase di montaggio. Questa mattina il blitz dei carabinieri per conto della Procura della Repubblica di Sassari



ALGHERO - Nuovo sequestro per il beach club A-Mare nel lungomare di Alghero. La società dei Bagni del Corallo, dopo aver chiesto e ottenute nuove autorizzazioni, aveva avviato da qualche giorno le operazioni di montaggio: Strutture a carattere precario, temporanee e amovibili, in rimozione il 30 settembre come da autorizzazione regionale. Questa mattina (venerdì) il blitz che ha visto impegnati i carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, il Nucleo Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Sassari, il Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Sassari, con il supporto della compagnia dei carabinieri di Alghero ed il Nucleo elicotteri.



Nella foto: l'intervento al Calabona di Alghero