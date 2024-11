S.A. 14 agosto 2022 Giallo sulla Riviera del Corallo: il libro Il nuovo e avvincente romanzo di Gavino Zucca cui la libreria Cyrano dedica una serata Giovedì 18 agosto. La presentazione giovedì 18 agosto



ALGHERO - Tre Omicidi, uno dei quali ad Alghero, occupano le giornate del tenente Roversi, il protagonista di "Giallo sulla Riviera del Corallo", il nuovo e avvincente romanzo di Gavino Zucca cui la libreria Cyrano dedica una serata Giovedì 18 agosto. L'appuntamento è per le 21,00 ad Alghero nello spazio all'aperto della Libreria (Via Vittorio Emanuele, 11) dove Gavino Zucca discuterà del suo nuovo romanzo con Elias Vacca.



Siamo nel 1962. Nel giro di pochi giorni, tre omicidi – uno ad Alghero, uno a Cagliari e uno a Roma – vengono portati all’attenzione del tenente Roversi. Le tre morti paiono del tutto scollegate: le vittime non avevano legami tra di loro, e anche le modalità con cui sono state uccise sono molto diverse l’una dall’altra. Eppure, una curiosa circostanza accomuna gli omicidi.



Gavino Zucca è laureato in Fisica e in Filosofia ed è specializzato in Progettazione di Sistemi informatici. È nato e vive a Sassari, ma ha trascorso oltre trent’anni a Bologna dove ha lavorato all’ENI come project manager, prima di dedicarsi all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton Compton ha pubblicato Il mistero di Abbacuada, Il giallo di Montelepre, Il delitto di Saccargia, Il misterioso caso di Villa Grada, Assassinio a Pedra Manna, Giallo sulla Riviera del Corallo e l'ebook Giallo al collegio dei Santi Innocenti, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.