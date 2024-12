Cor 18 agosto 2022 Psd´Az-Lega, il patto tiene in Sardegna Dopo giorni di fibrillazioni e spaccature, sembrano rientrare le voci di crisi. Tiene il patto elettorale tra Christian Solinas e Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre



CAGLIARI - Sarà Carlo Doria a rappresentare e suggellare il nuovo patto elettorale tra Christian Solinas e Matteo Salvini. Per il resto candidature di servizio del Ps'Az in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. A gettare acqua sul fuoco è stato lo stesso governatore sardo, spiegando come una spaccatura dell'asse avrebbe rischiato di mettere in crisi anche il governo regionale. «Abbiamo sempre cercato di distinguere le elezioni politiche da quelle regionali - ha spiegato Solinas - ma in questo momento storico i sardi non avrebbero compreso la rottura di una coalizione che governa la Sardegna». I malumori rimangono all'interno dei Sardisti, sempre lacerati a causa anche del mancato rimpasto in Regione.



