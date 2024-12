Cor 18 agosto 2022 Catamarano incagliato a Minciaredda L’unità, condotta da un uomo di 54 anni di nazionalità tedesca, proprietario ed unico occupante l’imbarcazione da diporto, non ha resistito alle avverse condimeteo e ha finito con l’incagliarsi



PORTO TORRES - Le proibitive condizioni del mare nella giornata di mercoledì scorso sono state alla base di un sinistro marittimo verificatosi nei pressi del porto industriale di Porto Torres, che ha visto il coinvolgimento di un catamarano a vela denominato “Ava” di circa 12 mt, battente bandiera tedesca. L’unità, condotta da un uomo di 54 anni di nazionalità tedesca, proprietario ed unico occupante l’imbarcazione da diporto, non ha resistito alle avverse condimeteo e ha finito con l’incagliarsi in località” Minciaredda”, stabilizzandosi sul basso fondale.



Il malcapitato diportista, proveniente dalle Isole Baleari e diretto in Corsica, è stato tratto in salvo grazie all’intervento dalla motovedetta SAR CP 810 della Guardia Costiera di Porto Torres, la cui uscita è stata immediatamente disposta dopo la ricezione, alle ore 20 circa, da parte della Sala operativa della Capitaneria turritana della richiesta di soccorso via radio relativa alla presenza di una unità evidentemente in balia dei flutti e in procinto di finire sugli scogli.



Coordinata dal Comando della Capitaneria di Porto, la dipendente M/V CP 810, unità SAR specializzata nella ricerca e soccorso, intercettava rapidamente il catamarano, ormai incagliato a ridosso della costa rocciosa e procedeva, grazie alla perizia marinaresca del suo equipaggio – nell’occasione costituto dal Luogotenente Stefano Puddu conduttore del mezzo nautico, dal Sc.1^cl. “sc” Foddai Giuseppe e dal Sgt. Matta Beniamino nonostante le condizioni proibitive del mare e con intense raffiche di vento da Nord Est (Grecale) al recupero dell’incauto diportista che veniva trasferito sulla banchina della Capitaneria di porto dove veniva sottoposto ad accertamenti sanitari dal personale del 118 opportunamente allertato dalla Guardia Costiera.