Alghero-Bosa: coppia dispersa, pompieri li trovano nella notte

ALGHERO - Spettacolare intervento nella notte da parte dei Vigili del fuoco di Alghero che sono intervenuti lungo la litoranea di Bosa per trovare una coppia dispersa. Gli operatori del Distaccamento di via Napoli sono stati allertati intorno alle 22 per recuperare due persone che si erano perse durante un'escursione.



La squadra in notturna ha iniziato le ricerche all'altezza del 18 km ed è salita su in cima alle colline facendosi strada in una zona impervia e dalla fittissima boscaglia. Poco prima delle 3 del mattino hanno raggiunto i due dispersi, già infreddoliti e molto spaventati ma in buone condizioni fisiche.