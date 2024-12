Cor 19 agosto 2022 «Sassari-Alghero, basta scuse subito la gara» L´ex sindaco di Alghero, tra i più attivi in questi anni nel sostenere la positiva conclusione dell´iter di finanziamento e realizzazione della Sassari-Alghero prende una posizione netta nei confronti del commissario Christian Solinas



ALGHERO - «Il presidente della Regione Christian Solinas sblocchi immediatamente le procedure per l’appalto dei lotti mancanti della SS291, la Sassari Alghero. È lui il Commissario. È assurdo che un’opera con progetto definitivo ed esecutivo approvati da anni, non vada in gara». L'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, tra i più attivi negli ultimi anni nel sostenere la positiva conclusione dell'iter di finanziamento e realizzazione degli ultimi lotti della 4 corsie tra Sassari e Alghero, prende una posizione netta nei confronti della Regione Sardegna.



«Recentemente l’Anas ha pubblicato i bandi di gara per 10 importanti e strategiche strade italiane: Non c’è però neanche questa volta la Sassari-Alghero. Ricordo che il primo e quarto lotto mancanti sono stati finanziati nel 2015, nel decreto Sbloccaitalia. I governi che si sono succeduti hanno poi mantenuto le risorse e perfino ribaltato, in sede di Consiglio dei Ministri, un parere VIA inizialmente negativo, per definire l’iter necessario per appaltare l’Opera. Era il luglio 2019. Sono passati altri tre anni. Non ci sono più parole. Si vada in gara. Subito» conclude Mario Bruno.



Nella foto: protesta dei sindaci nel 2018, una delle clamorose prese di posizione del territorio a sostegno del completamento della Sassari-Alghero