S.A. 19 agosto 2022 Marino Alghero: concorso per dirigenti farmacisti All'Ospedale Marino di Alghero garantita la distribuzione dei farmaci. A breve sarà anche reclutato nuovo personale con l’espletamento del concorso per 20 posti di dirigente farmacista bandito da ARES Sardegna



ALGHERO - Nessuna interruzione nell’assistenza farmaceutica del Servizio territoriale del presidio ospedaliero Marino di Alghero. Proseguirà, infatti, senza alcuna interruzione, l’erogazione dei farmaci ai pazienti in carico alla struttura.



«In attesa dell’imminente assunzione dei nuovi dirigenti farmacisti, il Servizio Farmaceutico di Sassari garantirà la distribuzione diretta con un sistema di turnazione del personale. L’assistenza farmaceutica ai pazienti sarà quindi sempre assicurata nelle more dell’arruolamento del nuovo personale», spiega Ninfa di Cara, responsabile del Dipartimento del Farmaco di ARES Sardegna.



A breve saranno infatti espletate le procedure concorsuali del bando pubblicato in questi giorni sull’Albo pretorio del sito di Ares Sardegna per il reclutamento di 20 dirigenti farmacisti da destinare ai Servizi farmaceutici della Sardegna, la cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 9 settembre 2022.