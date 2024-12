Cor 23 agosto 2022 Ecco tutti i candidati, 16 le poltrone in Sardegna In Sardegna i candidati alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano sono 149 ma solo 16 (11 deputati e 5 senatori) avranno la possibilità di essere eletti a Roma. Di seguito tutti i nomi dei candidati



SASSARI - In Sardegna i candidati alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano sono 149 ma soltanto 16 (11 deputati e 5 senatori) avranno la possibilità di essere eletti. Sono 4 i deputati che saranno eletti nei collegi uninominali (chi ottiene più voti va in Parlamento) e 7 dal collegio proporzionale (in base al numero in lista). In Senato invece sono 2 i parlamentari eletti nell’uninominale e 3 nel proporzionale. Di seguito tutti i nomi dei candidati divisi per camera e collegio.



COLLEGI UNINOMINALI



Deputati

Cagliari Città Metropolitana: Ugo Cappellacci Forza Italia, Andrea Frailis Partito democratico, Mauro Congia M5s, Franco Stara Terzo Polo, Roberta Moro Italexit, Claudia Ortu De Magistris, Nicola Sanna Italia Sovrana e Popolare, Mario Aresu Vita, Alfredo Riccardi Partito Animalista, Mario Friargiu Partito Comunista Italiano.



Sulcis-Medio Campidano: Gianni Lampis Fratelli d'Italia, Franca Fara Partito democratico, Loredana La Barbera M5S, Alberto Cacciarru Terzo Polo, Tiziana Balestrini Italexit, Sabrina Milanovic De Magistris, Claudio Seda Italia Sovrana e Popolare, Michela Benatti Vita, Antonella Saddi Animalisti, Ivan Fadda Pci.



Nuoro-Oristano: Barbara Polo Fdi, Michele Piras Pd, Emiliano Fenu M5s, Stefano Coinu Terzo Polo, Roberto De Cicco Italexit, Gian Franca Salvai De Magistris, Valeria Soru Italia Sovrana e Popolare, Stefano Pellegrino Vita, Efisio Francesco Carboni Animalisti, Valentina Minimin Pci.



Sassari-Olbia: Dario Giagoni Lega, Carla Bassu Pd, Mario Perantoni M5s, Maria Giovanna Pedoni Terzo polo, Roberto Luppu Italexit, Andrea Lai De Magistris, Annarella Casu Italia Sovrana e Popolare, Giovanni Ecca Vita, Manuela Chia Animalisti, Michela Piras Pci.



Senato

Nord Sardegna: Marcello Pera FdI, Gavino Manca Pd, Marcello Cherchi M5s, Valerio Zoccheddu Terzo Polo, Gavino Fonnesu Italexit, Lucia Brocca De Magistris, Patrizia Piras Italia Sovrana e Popolare, Alessandro Goffi Vita, Lucia Alimonda Animalisti, Emilia Meloni Pci.



Sud Sardegna: Antonella Zedda Forza Italia, Maria Del Zompo Pd,, Sabrina Licheri M5s, Claudia Medda Terzo Polo, Antonella Atzei Italexit, Giovanni Fancello De Magistris, Nicola Di Cesare Italia Sovrana e Popolare, Maria Luisa Businco Vita, Andrea Meloni Animalisti, Natalino Deriu Pci.





COLLEGI UNICI PROPORZIONALE



Camera dei Deputati

Lega-Psd’Az: Lina Lunesu, Nanni Lancioni, Giulia Solinas, Ivan Cermelli.

Fratelli d’Italia: Salvatore Deidda, Paola Frassinetti, Francesco Mura, Manuela Lai.

Noi Moderati: Stefano Tunis, Renata Mura, Francesco Quargnenti, Lucia Scano.

Forza Italia: Pietro Pittalis, Ada Lai, Ugo Cappellacci, Pasqualina Bardino.

Partito democratico: Silvio Lai, Romina Mura, Francesco Lilliu, Carla Bassu.

Verdi-Sinistra: Francesca Ghirra, Alessandro Marcellino, Giulia Andreozzi, Roberto Uzzau.

Impegno Civico: Luigi Di Maio, Rosa Maria Argiolas, Francesco D’Uva, Dalila Nesci.

Terzo Polo: Elena Bonetti, Giuseppe Luigi Cucca, Laura Pinna, Francesco Chessa.

Italexit: Gianmario Muggiri, Shaila Cappuccio, Jonata Cancedda, Marina Tolu.

M5s: Alessandra Todde, Emiliano Fenu, Mario Perantoni, Susanna Cherchi.

De Magistris: Giulia Suella, Piero Mura, Veronica Secci, Silvio Keivan Nemati Fard.

Italia Sovrana e Popolare: Stefano D’Andrea, Valeria Soru, Claudio Seda, Annarella Casu.

Vita: Stefano Pellegrino, Annalisa Porru, Mario Aresu, Michela Benatti.

Gilet Arancioni: Antonio Pappalardo, Sebastiano Abozzi, Elena Ena, Giulia D’Alessandro.

Animalisti: Manuela Chia, Alfredo Riccardi, Antonella Saddi, Efisio Francesco Carboni.

Partito Comunista Italiano: Mario Friargiu, Valentina Mirimin, Luigi Manca, Michela Piras.



Camera dei Senatori

Lega-Psd’Az: Carlo Doria, Roberta Loi, Michele Ennas.

Forza Italia: Angelo Cocciu, Rita Ragatzu, Luigi Mureddu.

Fratelli d’Italia: Antonella Zedda, Giovannino Satta, Federica Porcu.

Noi Moderati: Toti Deriu, Carla Cuccu, Andrea Floris.

Alleanza Verdi-Sinistra: Gianni Manca, Lalla Careddu, Renzo Venturoli.

Partito democratico: Marco Meloni, Maria Del Zompo, Antonio Solinas.

Più Europa: Nicola Carboni, Ignazia Concas, Cristiano Marcatelli.

Impegno Civico: Luciano Cadeddu, Ramona Mirella Ilau, Sergio Vaccaro.

Terzo Polo: Guido Garau, Elvira Evangelista, Maurizio Cerniglia.

M5s: Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Gianluca Lai.

Italexit: Giovanni Nurra, Tamara Di Iorio, Fabio Viviani.

Italia Sovrana e Popolare: Anna Paola Usai, Samuele Mereu, Patrizia Piras.

Unione Popolare con De Magistris: Teresa Concu, Antonio Satta, Asmaa Oug.

Vita: Maria Luisa Businco, Alessandro Goffi.

Partito Animalista: Lucia Alimonda, Andrea Meloni.

Gilet Arancioni: Paolo Puddu, Debora Granato, Roberto Contu.

Partito Comunista Italiano: Natalino Deriu, Emilia Meloni.