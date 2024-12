S.A. 24 agosto 2022 In auto una Pinna Nobilis di Porto Ferro I due turisti livornesi fermati ad Olbia avevano nel bagagliaio dell’auto un’esemplare di Pinna Nobilis (Nacchera) di un metro, con ancora il mollusco all’interno, prelevato dalle acque di Porto Ferro



OLBIA - Nella consueta ispezione ai passeggeri in imbarco, nella serata di ieri, al porto di Olbia - Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti, entrambi italiani sulla cinquantina, in partenza per Livorno. I due, incuranti dei divieti, avevano nel bagagliaio dell’auto un’esemplare di Pinna Nobilis (Nacchera) di un metro, con ancora il mollusco all’interno, prelevato dalle acque di Porto Ferro. Entrambi sono stati segnalati alla Capitaneria di Porto per le attività di competenza. Quello di ieri sera è l’ennesimo caso di furto di specie protette registrato nei porti sardi. L’AdSP si conferma, dunque, in prima linea per arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze.