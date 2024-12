Cor 27 agosto 2022 Alghero accogliente: 35 posti

Vinto il bando da 218mila euro Il progetto presentato dal competente ufficio del Comune di Alghero risulta il più grande in Sardegna: 35 i posti disponibili per un contribuito finanziario complessivo di 556.960,25 euro per le prossime annualità



ALGHERO - Il comune di Alghero si conferma città accogliente ed in linea con i progetti portati avanti negli ultimi anni, apre all'emergenza legata alla guerra ucraina, ampliando il progetto di accoglienza migranti "Junts". Pubblicato il decreto ministeriale lo scorso 23 agosto che finanzia le domande di ampliamento Progetti SAI. Il finanziamento è disposto all'aumento della capacità ricettiva e la destinazione dei posti in ampliamento in via prioritaria, ma non esclusiva, ai cittadini ucraini e afghani. Il Comune di Alghero per l'accoglienza di 35 soggetti, titolari di protezione temporanea, beneficerà di complessivi euro 218.206,34 per le restanti mensilità 2022, di complessivi euro 556.960,25 per le annualità a seguire a seconda del perdurare dell'emergenza. Tra i vincitori di Finanziamento nella Regione Sardegna il Progetto di Alghero risulta il più grande.