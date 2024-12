S.A. 31 agosto 2022 Da Alghero il test dei F35 per guerra simulata L’evento addestrativo, al quale hanno preso parte diversi assetti aerei e di supporto a terra dell´Aeronautica Militare, mira ad incrementare la capacità dell’Aeronautica Militare e della Difesa di impiegare l’assetto F-35B



ALGHERO - Una guerra simulata sul cielo di Alghero è andata in scena questa mattina con il test degli F35B. Si è trattato di un evento che consente, in uno scenario complesso appositamente creato per l’occasione presso il Distaccamento di Alghero, di testare e sviluppare ulteriormente le capacità di supporto logistico specifico di una missione aerea in situazioni operative “austere”.



L’attività è partita dall'Aeroporto Militare di Alghero, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e del Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis.



L’evento addestrativo, al quale hanno preso parte diversi assetti aerei e di supporto a terra dell'Aeronautica Militare, mira ad incrementare la capacità dell’Aeronautica Militare e della Difesa di impiegare l’assetto F-35B, consolidando in particolare l’interoperabilità e l’impiego dei velivoli di 5ª Generazione in situazioni operative ove non sono disponibili piste di atterraggio idonee per velivoli convenzionali, la cosiddetta capacità Air Expeditionary.