S.A. 2 settembre 2022 Feroce pestaggio, Daspo a tre giovani in Ogliastra I militari hanno trovato gli indumenti utilizzati durante l´aggressione e ora sui tre giovani ogliastrini, di Tortolì, Girasole e Talana, pende un Daspo urbano per un anno, in attesa della conclusione del processo. Vittima ad aprile un giovane lavoratore romeno



TORTOLI' - I carabinieri delle stazioni di Tortolì, Talana e Arzana, con i colleghi della Compagnia di Lanusei, dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta e del Nucleo cinofili di Cagliari, hanno dato esecuzione a tre perquisizioni, disposte dalla Procura di Lanusei, nelle abitazioni dei tre indagati per la brutale aggressione avvenuta lo scorso aprile ai danni di un giovane rumeno.



I militari hanno trovato gli indumenti utilizzati durante l'aggressione e ora sui tre giovani ogliastrini, di Tortolì, Girasole e Talana, pende un Daspo urbano per un anno, in attesa della conclusione del processo. La vittima era finita all'ospedale con numerose contusioni, fratture ossee e il rischio di perdita dell'udito. Ad incastrare i tre ci sarebbero anche dei video che dimostrano la ferocia del pestaggio, proseguito anche dopo la perdita di conoscenza del giovane.