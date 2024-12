Cor 3 settembre 2022 L´urlo di Fois: caro energia, scuole a rischio Il caro bollette mette a tappeto i bilanci degli enti pubblici, a rischio anche il regolare avvio delle lezioni. Fois: «per energia e gasolio il governo deve trasferire alla Provincia di Sassari le risorse per garantire l´apertura delle scuole»



SASSARI - «Prima dell'apertura delle scuole dobbiamo mettere in sicurezza il bilancio, e con l'aumento indiscriminato del costo dell energia é impossibile far fronte alla copertura delle bollette. I due milioni e 600mila euro, medi degli ultimi anni, dalle proiezioni fatte dagli uffici triplicheranno. Non siamo in grado di far fronte a quest'aumento di spesa. Il governo intervenga per tempo perché non intendiamo mettere a rischio l'apertura delle scuole e la salute dei nostri studenti». E' il grido d'allarme del commissario straordinario per la Provincia di Sassari, l'algherese Pietrino Fois che - conti all amano - sottolinea le enormi difficoltà dell'ente nel garantire la copertura finanziaria necessaria per l'avvio e l'apertura delle scuole.