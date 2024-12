S.A. 5 settembre 2022 Baseball, Tigri Alghero vincono a Roma Vittoria al concentramento nazionale di Roma con la squadra dei ragazzi Under 15. I Tigrotti algheresi vincono con il risultato di 22 a 10 contro il Catania Project



ALGHERO - Le Tigri Baseball Alghero conquistano la vittoria al concentramento nazionale di Roma con la squadra dei ragazzi Under 15. I Tigrotti algheresi Under 15 Edil Corbia vincono con il risultato di 22 a 10 contro il Catania Project.



Il presidente Salvatore Cherchi con gli allenatori Norge Heredia, Erlys Garrido Talavera, Lorenzo Cherchi e Emanuele Loi portano a casa un finale di stagione entusiasmante, frutto di un duro lavoro preparatorio a conclusione della vittoria del campionato regionale. L'ottimo risultato arriva spinto dal “Progetto Alghero” che mette insieme le due società cittadine, Tigri e Catalana, per unire le forze sia sul campo da gioco che nella gestione congiunta delle attività, amplificata dalla notevole attività non agonistica nelle scuole elementari cittadine del 1° e 2° istituto comprensivo.



I risultati ottenuti sono anche frutto della collaborazione inoltre con le società Rokets Olbia e Cinghis Nuoro che hanno portato in squadra gli ottimi giocatori Simone Simula, Gaia Porcheri, Alberta Sanna e Luigi Fais. Prossimo appuntamento domenica 11 Settembre 2022 a Grosseto per il concentramento nazionale della categoria Under 12.