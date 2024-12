S.A. 5 settembre 2022 Verdi e Sinistra: presentata la lista Presentata la lista “Alleanza Verdi e Sinistra”, in cui convergono Sinistra Italiana, Europa Verde e Possibile e che vede in Sardegna l’adesione del Partito Progressista a cui fa riferimento il gruppo in Consiglio regionale dei “Progressisti”



SASSARI - Presentata questa mattina a Sassari la lista “Alleanza Verdi e Sinistra”, in cui convergono Sinistra Italiana, Europa Verde e Possibile e che vede in Sardegna l’adesione del Partito Progressista a cui fa riferimento il gruppo in Consiglio regionale dei “Progressisti”. I candidati al collegio proporzionale per l'elezione alla Camera dei Deputati sono Francesca Ghirra, Alessandro Mario Giuseppe Marcellino, Giulia Andreozzi e Roberto Uzzau. Per il Senato della Repubblica sono candidati Giovannico (detto Gianni) Manca, Laura Maria Grazia (detta Lalla) Careddu e Renzo Venturoli. Francesco Muscau, coordinatore regionale dei Verdi, è candidato alla Camera dei Deputati per la circoscrizione europea. Nei collegi uninominali il sostegno della lista andrà ai candidati della coalizione del centrosinistra. Tanti i temi affrontati dai candidati, tutti legati da un comune denominatore: «Siamo la sinistra di questo Paese, quella che vuole imprimere un cambiamento radicale nelle politiche del lavoro, della scuola, della sanità, dei diritti e dell'ambiente. La nostra presenza sposta il baricentro della coalizione».



Lo specifica il consigliere regionale dei Progressisti Gianfranco Satta che ha aperto i lavori: «Sentiamo parlare spesso, a volte a sproposito, di sostenibilità. Per noi il concetto di sostenibilità va applicato a tutti gli ambiti del vivere, dall'economia, alle trasformazioni del territorio, all'occupazione. Con noi questo progetto si può concretizzare». La candidata al Senato Lalla Careddu rimarca l'attuale assenza di giustizia in Italia: «Manca quella sociale, quella economica; è totalmente assente per i nostri ragazzi. Ripartiamo da qui: nei Paesi dove c'è giustizia c'è una economia forte perché tutti si avvantaggiano delle risorse di tutti».



Roberto Uzzau affronta un altro dei temi cari da sempre alla sinistra, quello della scuola. «È il primo presidio nel quale si apprende il senso dello Stato, che altro non è che la consapevolezza di appartenere a una collettività che deve tutelare il bene comune. Sostituiamo l'”io” al “noi”, ricostruiamo, facendola crescere, la nostra comunità». Per la capolista alla Camera Francesca Ghirra: «Siamo una squadra pronta a fronteggiare la peggiore destra avuta in Italia dal secondo dopo guerra. Dobbiamo tutelare i diritti che sono messi a rischio ogni giorno. I nostri sono i temi tradizionali della sinistra: dal confronto con i giovani emerge la loro estrema preoccupazione per l'assenza di lavoro, come anche per chi giovane non è più ma è stato estromesso dal processo lavorativo. E non c'è solo l'assenza del lavoro, c'è anche quello perennemente precario, quello insicuro e quello sottopagato. Opportunità e progresso devono coinvolgere le classi più deboli».



Il capolista al Senato Gianni Manca prosegue: «Sostenibile è qualsiasi azione che non lasci impronte sul territorio. Sento urla di dolore provenire dai nostri paesi per la gestione, per esempio della sanità. Facciamo l'esempio di Nuoro dove mancano i medici. Vogliono chiudere Sorgono, depotenziano Macomer e Siniscola. Tutta la medicina territoriale è sotto attacco. Ci da il segno di quanto poco sostenibile sia l'attività di questa giunta. Analogo discorso possiamo farlo per la scuola, per i trasporti. Noi ci poniamo come vera forza progressista». Alla presentazione è intervenuto anche il presidente del Partito Progressista e consigliere regionale Massimo Zedda: «Candidiamo una squadra di qualità, dove al percorso politico si affianca per ognuno dei candidati una vita professionale e umana con cui hanno ottenuto la stima dei territori in cui operano. Ogni voto dato a noi è un chiaro messaggio all'operato della giunta regionale. Abbiamo la responsabilità di applicare strategie di sviluppo realmente di sinistra. Solo così potremo convincere anche l'elettorato deluso a tornare al voto». Alla presentazione erano presenti anche i candidati all'uninominale per il centro nord Gavino Manca e Carla Bassu.