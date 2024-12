S.A. 12 settembre 2022 Protocollo Aou, Dipartimento militare e Ateneo Formazione dei medici militari e collaborazione con la Difesa: siglato il protocollo d’intesa tra Aou di Cagliari, Dipartimento militare di medicina legale e l’Università degli Studi di Cagliari



CAGLIARI - Formazione dei medici militari e prosecuzione di una collaborazione importante collaudata durante l’emergenza Covid. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato questo pomeriggio da Chiara Seazzu, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, dal Colonnello Stefano Ciancia, Direttore del Dipartimento militare di medicina legale e dal Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola. «La firma di questo protocollo d’intesa - spiega la manager dell’Aou di Cagliari, Chiara Seazzu - è un importante segno di collaborazione tra enti e di sinergia sempre più integrata tra sanità civile e militare. E in questo caso specifico l’Aou attraverso questo protocollo adempie a una delle missioni principali che abbiamo: la formazione».



Si tratta di un importante progetto di formazione del personale militare. «Non dobbiamo mai dimenticare - aggiunge il direttore generale - che la specificità e la forza dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari risiede proprio nelle sue tre colonne portanti: l’assistenza, dunque la cura e il prendersi cura dei cittadini, la ricerca che aiuta clinici a migliorare i processi di cura e di diagnosi, e infine la didattica, dunque la formazione».



La formazione è nel DNA dell’Aou, dice ancora Chiara Seazzu, e «la collaborazione quotidiana e stretta con l’Università degli studi di Cagliari ne è un esempio concreto. La formazione è importante perché risiede nei nostri reparti, nelle nostre strutture, nei nostri centri di eccellenza, nei nostri laboratori che gli studenti e futuri medici della nostra regione e di tante altre regioni italiane frequentano. Ecco perché siamo lieti di accogliere il personale medico del Dipartimento militare che potrà formarsi e usufruire della professionalità ed esperienza del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari con l’aggiornamento dei protocolli terapeutici e diagnostici delle patologie, attraverso pratiche d’urgenza ed emergenza per le diverse patologie e traumi, nonché attraverso percorsi di re-training».



Soddisfatto il colonnello Stefano Ciancia: «L’occasione degli eventi odierni, che costituiscono un importante traguardo, consolida i rapporti tra il Dipartimento che ho l’onore di dirigere, appartenente al Comando Logistico dell’Esercito, l’Università e l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, ed in senso più ampio rinnova i legami tra la Difesa, il mondo Accademico e la comunità Cagliaritana. L’occasione segna inoltre un punto di partenza, anzi di continuità di una virtuosa sinergia che rappresenta un moltiplicatore di potenza, la sintesi di una strategia win-win in cui ogni Amministrazione qui presente trae dei mutui profitti: di natura formativa nel campo sanitario o degli studi di ingegneria e architettura, ma anche culturale a beneficio della cittadinanza».