S.A. 9:27
Fuochi d´artificio, alcolici, musica
A Natale tutti i divieti ad Alghero
Quattro le ordinanze firmate dal aindaco Raimondo Cacciotto e pubblicate in vista delle festività di fine anno ad Alghero
Fuochi d´artificio, alcolici, musica. A Natale tutti i divieti ad Alghero

ALGHERO - Sono quattro le ordinanze firmate dal aindaco Raimondo Cacciotto e pubblicate in vista delle festività di fine anno ad Alghero

Divieto e lancio di fuochi d'artificio ( Ord. n. 30 del 23/12/2025 ) dal 23 dicembre 2025 e le ore 08.00 del 7 gennaio 2026, in cui è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e latta ( Ord. N. 28 del 23/12/2025) nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre 2025 in cui sono in programma, in piazzale della Pace ed in prossimità dell’area portuale, una serie di eventi concertistici, organizzati in occasione delle festività di fine anno, che richiameranno un elevato numero di persone.

Deroga ai limiti delle emissioni sonore per gli eventi del Cap d’Any nel Piazzale della Pace ( Ord. N. 32 del 23/12/2025 ). Nell’autorizzare l’organizzatore della manifestazione che si terrà nelle giornate del 29,30 e 31 dicembre 2025, si deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l’effettuazione di intrattenimenti musicali i giorni 29 e 30 dalle ore 20.00 fino alle ore 02.00 e il 31 dalle ore 20.00 sino alle ore 3.00 del 01/01/2026;

La diffusione della musica, ( Ord. N. 31 del 23/12/2025 ) in deroga a quanto disposto al punto 5, dell’ordinanza sindacale n. 24 del 01/07/2021, è consentita, in tutti i giorni settimanali, fino alle ore 02.00 anziché fino alle ore 24.00, esclusivamente nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026;
22/12/2025
Settimana natalizia: tutti gli eventi a Sassari
Dal 22 al 28 dicembre concerti, arte e divertimento aspettando Max Pezzali. Il programma degli eventi del contenitore natalizio sassarese
