S.A. 9:33 A Stintino entra in Giunta Mara Sanna Dottoressa agronomo e forestale, alla quale sono state assegnate le deleghe all’Agricoltura, al Verde Pubblico e alle Borgate



STINTINO - A Stintino è stata formalizzata la nomina del nuovo assessore tecnico del Comune di Stintino. L’incarico è stato conferito a Mara Sanna, dottoressa agronomo e forestale, alla quale sono state assegnate le deleghe all’Agricoltura, al Verde Pubblico e alle Borgate. La neo assessore ha già ricoperto il ruolo di Consigliere comunale nella precedente Amministrazione. In merito alla nomina, l’assessore Mara Sanna dichiara: «Accolgo con profonda gratitudine e senso di responsabilità la nomina di Assessore. Per me questo ritorno in Giunta rappresenta un impegno ancora più forte verso la cura del nostro territorio e delle sue risorse. Ringrazio chi ha riposto fiducia nel mio lavoro e nella mia visione, e rivolgo un pensiero a chi mi ha preceduta, nella consapevolezza che ogni passaggio di testimone è parte di un percorso collettivo che merita rispetto e continuità. Il verde pubblico e l’agricoltura non sono solo settori amministrativi, ma la base della qualità della vita, della salute ambientale e del futuro delle nostre comunità. Metterò a disposizione la mia esperienza tecnica e la mia passione per costruire politiche fondate su sostenibilità, innovazione e ascolto dei cittadini».