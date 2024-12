S.A. 28 settembre 2022 Fondazione Alghero: bando per Responsabile finanziario Scade il 30 settembre il bando di concorso per titoli ed esame, pubblicato dalla Fondazione Alghero per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato per Area Finanziaria



ALGHERO - C'è tempo fino al 30 settembre 2022 per partecipare al bando di concorso per titoli ed esame, pubblicato dalla Fondazione Alghero per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato da ascrivere alla III Fascia – II Livello (ex livello D1 – parametro 136,44), con funzioni di Responsabile Area Finanziaria. I candidati devono possedere diploma di laurea di secondo livello (magistrale o a ciclo unico), esclusivamente in materie della sfera economico-giuridica, ed in particolare: classe LM56; classe LM63; classe LM77; classe LM83, o titolo di studio equipollente per i cittadini degli altri stati membri dell'Unione Europea.



Le candidature dovranno essere presentate - corredate dalla documentazione richiesta - entro e non oltre il giorno 30/09/2022, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo selezioni@pec.edugov.it. L’Ente si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione se le domande di partecipazione al concorso dovessero risultare in numero superiore a cinquanta. Il bando di concorso, insieme a tutti i documenti necessari, sono pubblicati sul sito della Fondazione sezione Avvisi e Bandi, sull’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso e sul sito del Comune di Alghero.



Concorso Responsabile Area Strutture e Logistica. Con riferimento al bando per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di una unità di personale a tempo parziale ed indeterminato da ascrivere alla III fascia del Ccnl Federculture, la commissione esaminatrice ha reso noto l'elenco definitivo dei candidati ammessi alle prove selettive che si terranno (prova scritta) presso la sede del Consorzio Edugov, sito a Sassari in Z.I. Predda Niedda str.32 n.19 il giorno 20 settembre 2022, ore 9.30. I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di carta d'identità in corso di validità o di equipollente documento di riconoscimento ai sensi dell’art 35 comma 2 del DPR 445/2000. Tutte le informazioni sul sito della Fondazione Alghero.