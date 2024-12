Servizio Civile: 20 posti nella Città Metropolitana Cagliari

28/12/2024 Comune compra immobile Aspal Un milione di euro con spesa a carico di Aspal per il potenziamento del Centro per l´Impiego e per le politiche attive del lavoro. Si arricchisce a costo zero la consistenza del patrimonio immobiliare del Comune di Alghero. Riduzione della spesa derivante dal canone di locazione riconosciuto per l’attuale sede: circa 40 mila euro annui. L´operazione ha avuto il via libera ieri dal Consiglio comunale