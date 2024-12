Cor 16 settembre 2022 Anna, sabato il varo ad Alghero Al porto (ore 11) il varo ufficiale del gozzo Anna del 1973 di vela latina costruito dal Maestro d’ascia Piero Caria per l’Artista Elio Pulli e restaurato grazie al progetto dello Yacht Club Alghero. A benedire la barca il Parroco della Cattedrale, don Angelo



ALGHERO - Appuntamento sabato 17 settembre (ore 11), nello scivolo del porto turistico di Alghero per il varo ufficiale del gozzo “Anna” del 1973 di vela latina, costruito dal Maestro d’ascia Piero Caria per l’Artista Elio Pulli. La barca, restaurata grazie al progetto dello Yacht Club Alghero, porterà il nome della città e del club in giro per le varie manifestazioni velistiche regionali e nazionali. Il varo di “Anna” vedrà la presenza, oltre che del direttivo del club algherese capitanato dal presidente Pier Paolo Carta, anche di rappresentanti delle istituzioni e la benedizione dello scafo da parte del parroco della Cattedrale, don Angelo Cocco.