S.A. 16 settembre 2022 Cubeddu asfalta Chessa: inadeguata Guerra in casa Lega. Proseguono le schermaglie nella sezione algherese del partito di Matteo Salvini. Secca replica alla responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità da parte del coordinatore cittadino dimissionario



ALGHERO - E' ancora guerra in casa Lega dopo le dimissioni del coordinatore cittadino ad Alghero. E' la responsabile del Dipartimento regionale delle Pari Opportunità Monica Chessa a tirare in ballo Angelo Cubeddu, all'indomani della sua decisione di rinunciare all'incarico all'interno del partito di Salvini. Pur non nominandolo scrive in una nota come «le dimissioni dei coordinatori in diverse città compresa la nostra non può che nascere da una motivazione che risiede nella crescita delle ambizioni di ognuno di noi o nei nostri impegni lavorativi ai quali non possiamo sottrarci».



E incalza: «Non sempre nella vita assumiamo un ruolo conoscendone a fondo il significato e a volte questo può interferire con la nostra vita privata alla quale non sapevamo di dover sottrarre molto più tempo di quello che avevamo stimato». Allusioni più o meno velate a chi l'ha sostituita nell'incarico, lo stesso Cubeddu che aveva preso il suo posto alla guida del partito a livello locale. Non si è fatta attendere la secca replica del coordinatore uscente chiamato in causa a suo tempo «per sostituire lei alla guida della sezione cittadina - si legge nella nota - in quanto il suo lavoro come coordinatrice non aveva prodotto alcun beneficio per il partito dimostrando altresi la sua inadeguatezza a ricoprire un ruolo così delicato e importante in una città come Alghero».



«Nel suo caso vale il detto latino Promoveatur ut amoveatur che significa liberare una posizione chiave dalla persona che lo occupa, promuovendo la stessa persona a un qualunque altro ruolo per lo più meramente onorifico, per poterla allontanare dalla posizione occupata. Dubito peraltro che il partito possa affidare un incarico di coordinamento ad una persona che è stata precedentemente commissariata da tali incarichi. Tra l'altro non ho, in tutto questo tempo, visto nulla neanche del suo operato nella nuova veste di capo dipartimento regionale per le pari opportunità» conclude Cubeddu.