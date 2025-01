S.A. 19 settembre 2022 Latte Dolce batte Nuorese 2 a 1 La formazione sassarese sale cosi a 13 punti in classifica rimanendo a -2 dal Budoni. Il prossimo turno, che si giocherà mercoledì, vedrà i biancocelesti opposti al Lanusei



SASSARI - Terzo successo consecutivo per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 2-1 la Nuorese e sale cosi a 13 punti in classifica rimanendo a -2 dal Budoni. Il prossimo turno, che si giocherà mercoledì, vedrà i biancocelesti opposti al Lanusei, che nell’ultimo turno ha perso 1-2 contro la Tharros. Alla prima occasione i sassaresi passano in vantaggio: punizione di Cabeccia da posizione interessante, che supera Calia firmando la rete dell’1-0. La reazione della Nuorese arriva con Cocco, ma prima il numero "10" non inquadra lo specchio della porta, poi Congiunti para senza patemi. Al 25’, altra punizione del capitano biancoceleste, ma da posizione più defilata rispetto a quella che aveva portato al gol e in quest’occasione Calia respinge il tiro di Cabeccia.



Nel recupero si registrano un’occasione per parte: prima Kaio calcia alto, poi Dem calcia centrale da ottima posizione e il primo tempo termina con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 1-0. Come successo nella prima frazione, partono meglio i padroni di casa e al 48’ arriva la rete del raddoppio. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, tiro di Cabeccia che viene respinto dalla difesa barbaricina: sulla palla si avventa Russu, che a botta sicura firma la rete del 2-0. Nonostante la rete del raddoppio biancoceleste, la Nuorese non getta la spugna e si rende pericolosa in più occasioni, con le corse di Dem e una conclusione di Solinas, che impegna severamente Congiunti. Nel recupero, quando la partita sembrava destinata a terminare sul 2-0, arriva la rete della Nuorese. Tiro-cross di Piriottu, che supera Congiunti e la palla termina laddove l’estremo difensore biancoceleste non può arrivare: il terzino nuorese firma così la rete del 2-1, punteggio con il quale si conclude il match.



LATTE DOLCE - NUORESE 2-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu Cabeccia Russu Tuccio; Salaris (1’ st Muglia) Piga, Marcangeli (35’ st Piredda); Grassi (44’ st Sanna), Scognamillo (47’ st Serra), Kaio Piassi. A disposizione: Panai, Sechi, Canu, Scanu, Celin. Allenatore: Giorico

Nuorese: Calia; Piriottu, Piu (30’ st Mastio), De Vitis, Di Nardo; Bussu (35’ Puddu), Cocco, Loi (30’ st Loi); Demurtas (35’ st Cau), Dem, Zola (7’ st Solinas). A disposizione: Cau, Chironi, Saba. Allenatore Picconi

Marcatori: 8’ Cabeccia (SLD), 48’ Russu (SLD), 93’ Piriottu

Angoli: 4-5

Ammonizioni: Bussu (N), De Vitis (N), Salaris (SLD), Puddu, Cabeccia, Tuccio, Piriottu

Recupero: pt 2’, st 4’