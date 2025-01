Cor 22 settembre 2022 «Addio ai voli Ryanair a 9,99 euro» Prezzi in rapida ascesa anche nei cieli. L’era dei voli Ryanair low cost non è affatto finita, ma voli a 9,99 euro non sono sostenibili in questo periodo con il rincaro del carburante: parole dell’amministratore delegato del gruppo Michael O’Leary



ALGHERO - I voli a 9,99 euro non sono sostenibili a causa del caro carburante, ma appena il cherosene costerà di meno di conseguenza scenderà anche la tariffa media. Parole dell’amministratore delegato del gruppo Michael O’Leary. Il manager punta a raddoppiare il numero di persone da trasportare, che già sono quasi la metà dei passeggeri in Italia. E a farlo senza aumentare le tariffe, perché dice «l’era dei voli low cost non è affatto finita». O’Leary ha detto che l’estate è stata “fantastica” in termini di numeri, con una crescita in Italia del 25% rispetto al 2019. Ma ha aggiunto: Con l’autunno arriva l’incertezza perché c’è la minaccia di un’altra variante del Covid, abbiamo l’invasione russa in Ucraina ancora in corso e c’è la crisi energetica cosa che ha reso i consumatori nervosi anche per l’inflazione.