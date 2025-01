Cor 25 settembre 2022 Oggi 51 milioni di italiani al voto

Seggi aperti dalle 7 alle 23 Si voterà in un solo giorno oggi domenica 25 settembre. 1,3 milioni si sardi al voto. A seguire lo scrutinio. Molte scuole chiuse fino a martedì



CAGLIARI - Allestite 61.566 sezioni con 180mila scrutatori in 22.586 edifici, molte scuole chiuse fino a martedì. Italiani al voto nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022: si vota dalle 7 alle 23. Sono quasi 51 milioni gli italiani che avranno diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7 milioni ha votato all'estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6 milioni di maggiorenni voterà per la prima volta al Senato.



Oggi l’elettore avrà a disposizione due schede, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.



I candidati. Il dossier del Viminale riporta il numero dei candidati alla Camera dei Deputati: 1.310 nei collegi uninominali, 2.788 nei collegi plurinominali e 95 nella circoscrizione Estero. Per il Senato della Repubblica le candidature sono 693 per i collegi uninominali, 1.418 per i collegi plurinominali, e 41 per la circoscrizione Estero. In tutto saranno 600 i parlamentari che potranno sedere nelle due Camere, molti dei quali decisi a tavolino dalle segreterie di partito, piazzati in posizione utile alla elezione diretta.



Sardegna. Complessivamente gli elettori sardi sono oltre 1,3 milioni: dovranno eleggere 16 parlamentari, nove in meno rispetto ai 25 attuali. Dal proporzionale usciranno sette deputati e tre senatori, dal maggioritario quattro deputati e due senatori. I collegi sono sei. Per Montecitorio: Sassari-Olbia-Alghero, Nuoro-Oristano-Ogliastra, Sulcis-Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: sud Sardegna e nord Sardegna.