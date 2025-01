Cor 26 settembre 2022 Alghero: Fi sopra media, Lega giù Marco Tedde sottolinea il buon risultato del partito Azzurro in quella che nel voto delle amministrative è da tempo considerata una delle roccaforti, insieme a Olbia. Ma anche la frenata di Lega e Psd´Az. Forza Italia ad Alghero si conferma sopra il dato nazionale e regionale







Tedde evidenzia all’uninominale alla Camera il buon risultato della coalizione che elegge Giagoni con un 39,07%. Primo partito Fratelli d’Italia al 21,52%, trainato dal consenso per Giorgia Meloni, però sotto il dato nazionale (26,13%) e sotto quello regionale (23,96%). Secondo partito del cdx Forza Italia con 10,42%, però sopra il dato nazionale (8,10%) e quello regionale (8,70%). Terzo partito del cdx Lega e Psdaz, partiti del Presidente della Giunta regionale e degli algheresi Presidente del Consiglio regionale e Sindaco di Alghero con 6,28%, sensibilmente sotto il dato nazionale (8,85%) e regionale (6,43%). Quarto partito Noi Moderati con 1,63%. ALGHERO - Ad Alghero sorprende la tenuta del Movimento 5 Stelle [ LEGGI ] e si conferma il trend nazionale che vede trionfare Giorgia Meloni [ LEGGI ]. In mezzo la sconfitta del Partito democratico e il ruolo marginale del Terzo polo con lo scricchiolio dell'alleanza Lega-Psd'Az [ LEGGI ].Ma è nei rapporti interni al Centrodestra che, inevitabilmente, si concentrano i riflettori, a Cagliari come ad Alghero, dove sono probabili perfino contraccolpi sulla composizione dell'esecutivo. Ecco gli "appunti di viaggio" del consigliere regionale e leader di Forza Italia, Marco Tedde, che sottolinea il buon risultato del partito Azzurro in quella che nel voto delle amministrative è da tempo considerata una delle roccaforti, insieme a Olbia.Tedde evidenzia all’uninominale alla Camera il buon risultato della coalizione che elegge Giagoni con un 39,07%. Primo partito Fratelli d’Italia al 21,52%, trainato dal consenso per Giorgia Meloni, però sotto il dato nazionale (26,13%) e sotto quello regionale (23,96%). Secondo partito del cdx Forza Italia con 10,42%, però sopra il dato nazionale (8,10%) e quello regionale (8,70%). Terzo partito del cdx Lega e Psdaz, partiti del Presidente della Giunta regionale e degli algheresi Presidente del Consiglio regionale e Sindaco di Alghero con 6,28%, sensibilmente sotto il dato nazionale (8,85%) e regionale (6,43%). Quarto partito Noi Moderati con 1,63%.