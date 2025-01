Cor 27 settembre 2022 Il Policlinico Sassarese si rifà il look La Direzione della struttura sanitaria di Viale Italia ha approfittato della pausa del mese di agosto per avviare i lavori di riqualificazione delle facciate dell’edificio e il cantiere per la realizzazione di un polo tecnologico



SASSARI – Il Policlinico Sassarese si rifà il look e diventa “green” grazie a un investimento complessivo di circa un milione e mezzo di euro. La Direzione della struttura sanitaria di Viale Italia ha approfittato della pausa del mese di agosto per avviare i lavori di riqualificazione delle facciate dell’edificio e il cantiere per la realizzazione di un polo tecnologico che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Gli interventi proseguiranno fino alla fine dell’anno. Dopo una prima e fondamentale fase di ammodernamento funzionale per l’avvio delle attività, dunque, con l’introduzione di tecnologie di ultima generazione, l’apertura di servizi quali la nuova Radiologia, il Laboratorio Analisi e il Punto Prelievi e Tamponi, ora è la volta degli esterni del fabbricato.



«È intenzione della Proprietà – spiega Vincenzo Dettori, direttore amministrativo della struttura - restituire alla città di Sassari l’eleganza originaria delle facciate del Policlinico riportandole allo stato più vicino possibile a quello originario. Gli intonaci esterni saranno completamente revisionati e trattati con materiali che, pur mantenendone l’aspetto originario, avranno la durevolezza e l’affidabilità degli interventi moderni». Sempre nell’ottica del rispetto per quello che è stato per decenni il fregio di Viale Italia, sarà ripristinato il colore originario: una tinta tortora, tenue e allo stesso tempo raffinata. “L’obiettivo – prosegue Dettori - è quello di restituire al Policlinico il suo fascino originario appannatosi nel tempo e, nello stesso tempo, di creare i presupposti perché questo duri ancora tanti altri anni”. I lavori di ammodernamento della facciata, iniziati durante i giorni di chiusura estiva della struttura, continueranno fino alla fine dell’anno. L’investimento previsto è di circa 500 mila euro.



Come si accennava, il complesso di Viale Italia si appresta a diventare “green” e a puntare sul risparmio energetico. Su questo fronte, il primo blocco di opere riguarda la realizzazione del polo tecnologico e l’installazione di un impianto per la produzione di elettricità tramite pannelli fotovoltaici sulla copertura. «In questi mesi – specifica Dettori - abbiamo assistito a una vera e propria impennata del costo dell’energia. La proprietà del Policlinico, sempre sensibile al tema delle energie rinnovabili, mai come quest’anno ha ritenuto necessario avviare la transizione verso forme di approvigionamento più sostenibili per l’ambiente e in termini di costi dei consumi, visto che le strutture sanitarie sono altamente energivore».



A supporto dell’installazione dei pannelli è in corso di realizzazione una nuova e moderna cabina elettrica di trasformazione su Via Sardegna. Questa rappresenta la prima parte del polo tecnologico che sarà completato, nel giro di qualche mese, anche dalla sezione per la di produzione di calore. Il riscaldamento del fabbricato del Policlinico, infatti, sarà portato a un sistema moderno ed efficiente basato su pompe di calore elettriche che manderanno definitivamente in pensione gli attuali sistemi a combustibile fossile. L’investimento per l’ammodernamento degli impianti e per la decisa sterzata verso le energie rinnovabili sfiora il milione di euro. Il Policlinico Sassarese è già da tempo anche attento alla mobilità sostenibile. Dal 2021 la struttura ha acquisito un’auto elettrica a zero emissioni che viene utilizzata per il trasporto dei professionisti che operano e visitano in casa di cura e per servizi a supporto delle attività sanitarie e amministrative. La ricarica del mezzo è effettuata all’interno dell’edificio, dove è stata installata una colonnina ad hoc.