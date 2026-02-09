S.A. 17:44 Nuovi direttori ad Oncologia ed Endocrinologia Dal 1° febbraio operativi i nuovi direttori delle Strutture complesse di Oncologia ed Endocrinologia dell’Aou di Sassari. Firmato il contratto quinquennale alla presenza del Direttore generale Serafinangelo Ponti



SASSARI – Rinnovamento nel segno della competenza. Tra i più giovani direttori di Struttura complessa in Italia, arrivano alla guida di due strutture strategiche dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari: un segnale concreto di esperienza, riconoscimento scientifico e visione innovativa. Alla presenza del direttore generale Serafinangelo Ponti, hanno firmato il contratto di incarico quinquennale – con decorrenza 1° febbraio 2026 – Alessio Aligi Cogoni, direttore della Struttura complessa di Oncologia medica e Francesco Tolu, direttore della Struttura complessa di Endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio. Le nomine consolidano l’assetto organizzativo aziendale in due ambiti clinici ad alta complessità, rafforzando una visione centrata sui percorsi di cura e sulla presa in carico globale del paziente. La Struttura complessa di Oncologia medica rappresenta un riferimento essenziale per i pazienti affetti da patologie neoplastiche perché li accompagna lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico e nel follow up.



«Sono onorato ed emozionato per questo incarico – ha dichiarato il dottor Cogoni –. L’Oncologia di Sassari è una realtà molto attiva e riconosciuta anche all’esterno. L’oncologo non è solo il medico che somministra la chemioterapia, ma il regista del percorso di cura. Il mio impegno sarà consolidare questo ruolo, definendo sempre meglio percorsi, spazi e risposte concrete per i pazienti».

Classe 1981, di Bolotana nato a Nuoro, Alessio Aligi Cogoni è uno dei più giovani direttori delle Strutture di Oncologia presenti sul territorio nazionale. In servizio in ambito oncologico dal 2011, il direttore Cogoni ha già avviato un lavoro di strutturazione dei percorsi, con particolare attenzione al Centro di Accoglienza e Supporto (CAS), recentemente attivato, che consente una presa in carico più ordinata dei nuovi pazienti. Tra gli obiettivi prioritari anche una maggiore informazione verso l’utenza: rendere chiaro cosa fa l’Oncologia, quali prestazioni offre e quali sono i riferimenti disponibili, in un’ottica di trasparenza e orientamento del cittadino.



Alla guida dell’Endocrinologia arriva Francesco Tolu, sassarese con origini di Orune, classe 1979, attualmente risulta il più giovane direttore di Struttura complessa di Endocrinologia in Italia.

Nel corso della sua carriera è stato presidente regionale dell’Associazione Medici Endocrinologi (2015-2018), Consigliere dell’Ordine dei Medici di Sassari (dal 2018 a oggi); coordinatore della Commissione Nazionale AME sull’innovazione digitale con focus sull’intelligenza artificiale in Endocrinologia, è socio dell'Associazione Medici Endocrinologi (AME), della Società Italiana di Intelligenza Artificiale in Medicina (SIIAM) e della Società Italiana dell’Obesità (SIO). La Struttura complessa di Endocrinologia è chiamata a gestire patologie ad alto impatto epidemiologico e socio-sanitario, tra cui malattie della tiroide (noduli, carcinomi, tiroiditi, ipertiroidismo e ipotiroidismo), malattie dell’ipofisi e del surrene, endocrinologia pediatrica, osteoporosi, obesità e sindromi metaboliche complesse.



«L’Endocrinologia dell’Aou di Sassari non offre soltanto visite specialistiche, ma propone un percorso di cura continuativo, integrato e costruito intorno alla persona - ha dichiarato il dottor Tolu - La presa in carico non si esaurisce nella fase diagnostica: la qualità assistenziale si misura nella continuità. Sono previsti controlli programmati in base al rischio, verifica dell’aderenza alle terapie e monitoraggio clinico del paziente complesso nel tempo». «L’atto formale dell’incarico – ha sottolineato il direttore generale – rafforza l’organizzazione che stiamo costruendo. L’Oncologia medica e l’Endocrinologia sono strutture complesse che richiedono visione, capacità organizzativa e integrazione con il territorio. Vogliamo garantire punti di riferimento chiari ai cittadini, evitando disorientamento e valorizzando percorsi strutturati, dalla diagnosi al follow up». Con queste nomine l’Aou di Sassari consolida il proprio impegno verso una sanità sempre più competente, innovativa e orientata alla persona, capace di coniugare qualità clinica, organizzazione e comunicazione trasparente dell’offerta assistenziale.



Nella foto: Francesco Tolu e Serafinangelo Ponti