Cor 5 ottobre 2022 Alghero: cede la strada, fiume d´acqua Una vistosa crepa sull´asfalto buca la condotta dell´acqua che esce copiosa dalla strada. Allagamento in centro storico ad Alghero



ALGHERO - Servirà l'immediato intervento della squadra Abbanoa per fermare la perdita idrica creatasi in Piazza Porta Terra ad Alghero, all'angolo tra la Via Sassari e via Vittorio Emanuele. Una vistosa crepa sull'asfalto buca la condotta dell'acqua che esce copiosa dalla strada. Qualche disagio per i pedoni e la viabilità.



La zona, fino a poco tempo fa, era interessata da alcuni lavori stradali ed è possibile che il manto di asfalto abbia ceduto a causa di ripristini eseguiti non a regola d'arte. Proprio in questi giorni sono ripresi i lavori di asfaltatura in città, interventi decisamente attesi per via delle pessime condizioni in cui si trovano molte vie cittadine. Interessata dai lavori la via XX Settembre, tra le strade urbane più trafficate.