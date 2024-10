Cor 7 ottobre 2022 Nuovi spazi, l´ingresso ad Alghero cambia volto Conclusi i lavori di riqualificazione del primo lotto nell'area "Don Bosco-Mariotti". La zona, strategica dal punto di vista dell’accessibilità, cambia aspetto: parcheggi, panchine e nuova viabilità. Tra qualche giorno l'apertura definitiva. Le immagini



ALGHERO - Non sarà una grande opera d'ingegneria, ma certamente è destinata a cambiare il volto della città di Alghero: merito dell'amministrazione Conoci che ha, da subito, deciso d'intervenire in una zona da troppo tempo abbandonata a se stessa. Conclusi i lavori del primo lotto nell'area "Don Bosco-Mariotti". Si proseguirà con la rotatoria sulla via XX Settembre e infine la riqualificazione della porzione di parcheggio su via Vittorio Emanuele. L'area, nonostante essere d'ingresso alla città e strategica dal punto di vista dell'accessibilità e della viabilità urbana, adiacente a scuole e attività commerciali, era stata inspiegabilmente abbandonata a se stessa da decenni: polverosa, disordinata e indecorosa. Finalmente l'amministrazione comunale ci mette una pezza: circa 130 stalli per autoveicoli, oltre a quelli per moto e biciclette e una porzione destinata alla socialità con verde e panchine. Non resta che il taglio del nastro, con la speranza di veder presto ultimato il progetto completo.