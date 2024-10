Cor 7 ottobre 2022 Lotto, ad Alghero colpo da 68mila euro L´ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823,2 milioni di euro dall´inizio dell´anno. La dea bendata bussa in Riviera del Corallo



ALGHERO - La dea bendata bussa in Riviera del Corallo. La Sardegna si piazza sul podio delle vincite dell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, un colpo da oltre 68mila euro centrato ad Alghero, in provincia di Sassari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823,2 milioni di euro dall'inizio dell'anno.