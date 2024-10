S.A. 8 ottobre 2022 Futsal Alghero con Under 19 e Under 15 Un obiettivo a lungo inseguito e ora finalmente raggiunto dalla società giallorossa grazie alla preziosa collaborazione di Nettuno Calcio e Pgs provinciale



ALGHERO - Non solo prima squadra, la Futsal Alghero punta forte anche sui giovani. Nascono, infatti, una squadra Under 19 e una Under 15. Un obiettivo a lungo inseguito e ora finalmente raggiunto dalla società giallorossa grazie alla preziosa collaborazione di Nettuno Calcio e Pgs provinciale. L’obiettivo è iscrivere le due squadre a campionati ufficiali ma soprattutto far conoscere ai ragazzi del territorio il calcio a 5, sport in forte crescita anche ad Alghero. Nei giorni scorsi sono iniziati gli allenamenti sotto l’attenta supervisione di Rino Monti e Piero Doro, allenatore e preparatore dei portieri della prima squadra.



A guidare le due formazioni giovanili, tuttavia, saranno due giocatori giallorossi: il capitano Gianluca Idili e l’argentino Franco Molina. Importante anche la collaborazione della Nettuno Calcio del presidente Alessandro Merella, che una volta al mese organizzerà un allenamento specifico di calcio a 5 per i tesserati under 13, e del Pgs provinciale, che organizzerà un campionato ad hoc per i giovani in collaborazione con la Futsal Alghero.



«Abbiamo sempre creduto fortemente al progetto giovani per dare loro la possibilità di provare un nuovo sport - dichiara Valentino Neri, dirigente giallorosso che sta seguendo in prima persona le attività delle squadre Under -. Tecnica, velocità di pensiero e gioco sono caratteristiche peculiari del futsal che potrebbero giovare anche al calcio a 11. Un esempio su tutti è il Barcellona. Siamo solo all’inizio di un percorso ma intanto aver formato due squadre giovanili è per tutti noi dirigenti un grande motivo di orgoglio». I giovani che fossero interessati possono recarsi presso la palestra dell’IPIA ad Alghero, fronte Ospedale Civile, dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 19,30, oppure telefonare al numero 3497804695 (Valentino).