S.A. 10 ottobre 2022 Console Romania in visita a Cagliari Il Console dell’Ambasciata di Romania in Italia, Cosmin Mitrea, in visita in Sardegna per incontrare le istituzioni e la numerosa comunità rumena residente in Sardegna



CAGLIARI - La vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, ha incontrato nei giorni scorsi il Console dell’Ambasciata di Romania in Italia, Cosmin Mitrea, accompagnato dalla Consigliera per il Lavoro ed Affari Sociali Elena Mirela Videa, in visita in Sardegna per incontrare le istituzioni e la numerosa comunità rumena residente in Sardegna. Durante il colloquio sono state evidenziate le peculiarità dei tanti cittadini rumeni presenti nell’isola e il contributo rilevante offerto con il loro lavoro e le proprie professionalità.



«Rinnovo la mia disponibilità - ha affermato l’assessore Zedda - a favorire l’accesso all’informazione relativa alle tante opportunità che il mio Assessorato e la Regione Sardegna offrono: dalla formazione, ai corsi di lingua, ai progetti di inclusione, parte integrante del Programma Annuale per l’Emigrazione». Il Console ha espresso gratitudine per l’accoglienza e per la franchezza del confronto, impegnandosi a sostenere, nel prossimo futuro, un progetto di collaborazione per promuovere una sempre maggiore integrazione e sviluppare attività di reciproco interesse in termini di inclusione sociale, lavorativa e di creazione d’impresa.



Nella foto: l'incontro a Cagliari