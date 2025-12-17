 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaPolitica › Da Regione 15 mln per Consorzio Predda Niedda
S.A. 18:51
Da Regione 15 mln per Consorzio Predda Niedda
La Regione stanzia oltre 15 milioni di euro per liquidare il Consorzio Zir Predda Niedda. La soddisfazione del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia
Da Regione 15 <i>mln</i> per Consorzio Predda Niedda

SASSARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, ha approvato il programma di liquidazione trasmesso dal Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Predda Niedda di Sassari e ha destinato risorse per oltre 15 milioni di euro per gli adempimenti necessari alla chiusura della gestione liquidatoria del consorzio. Il programma di liquidazione evidenzia una posizione debitoria complessiva di oltre 25 milioni di euro, debito condizionato fortemente dal contenzioso con Abbanoa di quasi 22 milioni di euro, con la conseguente incapacità di far fronte alle obbligazioni a breve. «Lo stanziamento di oltre 15 milioni di euro da parte del governo regionale per chiudere la gestione liquidatoria del Consorzio ZIR Predda Niedda è un’ottima notizia, che va nella auspicata direzione di restituire quell’area alla città e alla sua comunità». Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia commenta la decisione.

«Predda Niedda non può più essere vissuta come un corpo estraneo rispetto al resto della città, che nel frattempo gli è cresciuta intorno, e come una terra di nessuno in cui non valgono le stesse regole previste per gli altri quartieri di Sassari – afferma Mascia – occorrerà attivare processi partecipativi attraverso cui definirne più precisamente funzioni, sviluppo, identità e conformazione, in un progetto che sia armonico e coerente, non conflittuale, con l’ambizione di restituire alla città storica la propria centralità non più fisica, ma residenziale, commerciale, culturale e comunitaria».

A questo scopo, e partendo proprio dall’annuncio fatto oggi dalla Regione Sardegna, il sindaco di Sassari avanza una proposta al governo isolano. «Considerato che è auspicabile che sia rispettato il termine di un anno per concludere la liquidazione del consorzio, sediamoci subito attorno a un tavolo per ragionare delle risorse necessarie a quegli interventi urgenti per ripristinare livelli minimi di fruibilità a Predda Niedda – chiede Giuseppe Mascia – è evidente che siamo pronti ad acquisire tutta quell’area e che abbiamo le idee chiare su cosa fare per “annetterla” alla città, ma è altrettanto lampante che per farci carico di una missione del genere abbiamo bisogno di stanziamenti straordinari, questa operazione non può essere fatta a danno delle casse comunali e del resto di Sassari».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:00
«Crisi abitativa: Soldi spesi e il nulla»
Secondo Fratelli d´Italia Alghero la scelta politica dell’Amministrazione è stata quella di provare a scaricare la responsabilità sul Governo, invocando un Piano Casa nazionale e rinviando ogni decisione
17/12/2025
Autoaccuse: sprechi, immobilismo. «Colpita al cuore azione politica»
La maggioranza Cacciotto si autoaccusa: Piras e Colledanchise certificano una crisi politica ormai irreversibile. Durissima nota dei capigruppo Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda
10:20
Sale regionali a donne illustri: c´è l´algherese Valsecchi
Sale e spazi regionali aperti al pubblico a donne sarde illustri. Tra queste Franca Valsecchi, professoressa algherese, botanica e studiosa, tra le prime a proporre la salvaguardia della biodiversità e grande sostenitrice dell´istituzione del Parco di Porto Conte
13/12«Protezione civile, sostenere le associazioni»
12/12In Transatlantico il ricordo di Nino Garau
12/12La lezione di Mario Bruno: ripartire dai cittadini
11/12Sassari firma il Sardinia Peace Island
9/12Direttivo Dem, Daga traccia la rotta
6/12Podda alla guida di Europa Verde
4/12Sau: primo incontro con Alghero
1/12Pirisi convoca i Dem algheresi: c'è Lai
1/12«Francesca Albanese non merita le chiavi di Sassari»
28/11Ultra 65enni: in Sardegna primato nazionale
« indietro archivio politica »
18 dicembre
Campari cede Averna e Zedda Piras di Alghero
18 dicembre
14 nuovi cestini smart nel Lungomare
18 dicembre
Da orti urbani ai gruppi di acquisti: nuova sfida a Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)