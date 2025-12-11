Cor 17:20 Autoaccuse: sprechi, immobilismo

«Colpita al cuore l´azione politica» La maggioranza Cacciotto si autoaccusa: Piras e Colledanchise certificano una crisi politica ormai irreversibile. Durissima nota dei capigruppo Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda



ALGHERO – I capigruppo consiliari di Forza Italia, Udc, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda prendono atto di un fatto politico ormai incontestabile: «la maggioranza che governa Alghero è entrata in una crisi profonda, pubblica e strutturale, certificata non dall’opposizione ma da due suoi stessi consiglieri comunali, appartenenti a gruppi diversi. Da un lato Marco Colledanchise (Orizzonte Comune), che con un intervento pubblico sui social dai toni amari e inequivocabili denuncia una gestione delle risorse comunali sbilanciata, incapace di dare risposte concrete alla drammatica emergenza abitativa, nonostante un avanzo di bilancio di 12 milioni di euro. Colledanchise mette nero su bianco cifre, priorità mancate, rinvii continui, evidenziando come si trovino centinaia di migliaia di euro per eventi e iniziative futili, ma non si riesca a decidere su una misura semplice e praticabile come un fondo di garanzia per gli affitti a lungo termin»e.



«Dall’altro - continuano i capigruppo di minoranza - Emiliano Piras (Noi Riformiamo Alghero), che in Consiglio comunale utilizza parole durissime contro la Giunta, parlando apertamente di gestione “allegra”, di spese discutibili, di utilizzo disinvolto dell’avanzo di amministrazione e di una stagione “sfavillante” destinata a finire, invitando sindaco e assessori a “tornare sul pianeta Alghero”. Un atto d’accusa che colpisce al cuore il metodo e la credibilità dell’azione amministrativa. Non si tratta di sfumature, né di divergenze marginali. Si tratta di due atti politici di sfiducia, diversi per stile ma identici nella sostanza, che smascherano una maggioranza senza visione comune, senza priorità condivise, senza capacità decisionale. È ormai evidente che questa coalizione è tenuta insieme solo da equilibri numerici, ma è divisa su tutto ciò che conta: valori, obiettivi, politiche pubbliche, gestione delle risorse. Una maggioranza composita che non governa, ma si logora dall’interno, delegittimando se stessa giorno dopo giorno».



«Quando sono i consiglieri di maggioranza a denunciare sprechi, immobilismo, mancanza di scelte e assenza di risposte sui temi sociali più urgenti, significa che l’esperienza amministrativa è politicamente esaurita. Alghero - rimarcano i capigruppo - non può permettersi una Giunta che viene smentita pubblicamente dai suoi stessi sostenitori, che rinvia le decisioni rifugiandosi in studi e analisi già superati dai fatti, mentre i problemi reali della città – casa, lavoro, servizi – restano irrisolti. La crisi non è più latente, né gestibile con operazioni di facciata: è palese, grave e ormai irreversibile. Questa maggioranza non è più in grado di svolgere il compito che i cittadini le hanno affidato. Il capolinea politico è sempre più vicino. E la responsabilità di questo fallimento è tutta interna alla maggioranza stessa» chiudono i capigruppo consiliari di Forza Italia, Udc, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda.



Foto d'archivio